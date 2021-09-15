В городе Запорожье стартовала онлайн-петиция по инициативе переименования площади Маяковского в честь американского порноактера Билли Херрингтона. На сайте запорожского горсовета с 13 сентября идет сбор подписей

Порно и сгущенка: в Одессе засветился необычный депутат © Украинская служба информации/Facebook Уильям Херрингтон родился в 1969 году в США и снимался в гей-порнофильмах 1990-х годов. Мировую известность Херрингтону принес интернет-мем «Гачимучи», в котором в ироничной и юмористической манере обыгрываются сюжетные отрывки из порнофильмов.

На сайте запорожского горсовета предложение по переименованию площади в честь Херрингтона аргументируют «превращением Запорожья в туристический магнит».

«В нашем городе уже есть сквер имени Маяковского и аллея имени Маяковского, а также рядом находится кинотеатр, тоже имени Маяковского. Переименование одного из объектов города в честь известного американского актера не изменит общей картины, но гарантированно станет мощным туристическим магнитом для многих людей», — пишет Александр Задорожный, автор петиции.

«Гачимучи» — японское слово, в переводе означающее «накачанный здоровяк». Эта интернет-субкультура приобрела широкую распространенность в том числе и в странах СНГ.

Уильям Херрингтон погиб в результате ДТП в Калифорнии в 2018 году.