Украинское правительство вряд ли пойдет на пересмотр тарифов на газ и будет компенсировать разницу в тарифах из бюджета, считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Валентин Землянский: Украина сейчас платит за российский газ в разы дороже, чем Германия © Facebook/Валентин Землянский Денис Шмыгаль заявил, что тарифы останутся на текущем уровне до мая.

«Тут у правительства стоит непростой выбор: либо сохранять тарифы, и тогда в бюджете нужно предусмотреть деньги на компенсацию разницы в тарифах, либо поднимать тарифы, пересматривать их примерно с середины отопительного сезона», — сказал Землянский.

По его мнению, правительство вряд ли решится на пересмотр, поэтому скорее всего нужно ждать компенсации разницы в тарифах из бюджета.

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