Ранее стало известно, что на голландской газовой бирже TTF котировки контрактов на поставку газа перевалили за $810 за тысячу кубометров. Эта ситуация могла бы повлиять на стоимость газа на Украине, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы останутся на текущем уровне до мая.
«Тут у правительства стоит непростой выбор: либо сохранять тарифы, и тогда в бюджете нужно предусмотреть деньги на компенсацию разницы в тарифах, либо поднимать тарифы, пересматривать их примерно с середины отопительного сезона», — сказал Землянский.
По его мнению, правительство вряд ли решится на пересмотр, поэтому скорее всего нужно ждать компенсации разницы в тарифах из бюджета.
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