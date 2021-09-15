Ранее Разумков заявил, что не видит проблем с созданием временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования исключительно срыва операции по задержанию «вагнеровцев», которую готовили украинские спецслужбы. Тем самым он фактически подыграл Ирине Геращенко из «Европейской солидарности», что некоторые эксперты интерпретировали как ситуативный союз Разумкова и Порошенко в его конфликте с Зеленским.
Сейчас в Украине даже политики из левоцентристского лагеря поддерживают риторику Порошенко о том, что неплохо было бы разобраться в причинах срыва спецоперации, поскольку это очередная возможность нанести удар по рейтингу президента и получить поддержку части западных политиков, которые настроены если не негативно, то с неким недоверием к действующей власти в Украине, пояснил эксперт.
«Что касается самого срыва спецоперации, то когда-то экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба правильно советовал посадить всех на детектор лжи в качестве проверки, но после этого Бурбу уволили и тему замяли», — констатировал Лазарев.
Поэтому дело не в том, какой была эта операция. Просто это может послужить в качестве повода для того чтобы раскачать позиции центральной власти, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.