Мы ни в коем случае не можем говорить о том, что ситуация с расследованием срыва операции по задержанию «вагнеровцев» может привести к ситуативному союзу Дмитрия Разумкова и Петра Порошенко. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE

Сейчас в Украине даже политики из левоцентристского лагеря поддерживают риторику Порошенко о том, что неплохо было бы разобраться в причинах срыва спецоперации, поскольку это очередная возможность нанести удар по рейтингу президента и получить поддержку части западных политиков, которые настроены если не негативно, то с неким недоверием к действующей власти в Украине, пояснил эксперт.

«Что касается самого срыва спецоперации, то когда-то экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба правильно советовал посадить всех на детектор лжи в качестве проверки, но после этого Бурбу уволили и тему замяли», — констатировал Лазарев.

Поэтому дело не в том, какой была эта операция. Просто это может послужить в качестве повода для того чтобы раскачать позиции центральной власти, заключил собеседник издания.

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