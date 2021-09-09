Если Дмитрий Разумков докажет, что пришел во власть с новой командой в надежде сделать жизнь лучше, а сама команда этого не хотела или оказалась непрофессиональной, у него будет шанс победить на выборах, считает политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Андрей Золотарев: В Украине может сформироваться новая оппозиция вокруг Разумкова, Кличко и Гройсмана © Facebook, Золотарев Андрей Украина.ру

Ранее известный украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко, а не Руслан Стефанчук.

- Александр, как, на ваш взгляд, дальше будут развиваться события?

— Сейчас Разумкова считают чуть ли не одним из самых главных конкурентов Зеленского на президентских выборах. Он воздержался от опрометчивых решений по санкциям СНБО, он не принимал участие в закрытии оппозиционных телеканалов, он не поддерживает санкции против бизнеса, имеет центристскую аккуратную удобную риторику. Это говорит о том, что он играет вдолгую. Вероятно, он хотел бы стать первым лицом или сохраниться на своем посту, но он явно пришел не на одну каденцию.

Зеленскому регулярно доносят, что Разумков его основной конкурент и хочет его подсидеть. В этом есть определенная логика, исходя из того, что делает Разумков. Он ведет свою политическую игру и действительно несет угрозу президенту.

Плюс, занимая должность главы парламента, Разумков постоянно на виду и на слуху: у него регулярно берут интервью, он участвует в брифингах, международных переговорах, устраивает встречи, может себе позволить поехать на Донбасс в отсутствие президента и так далее. Он по факту выполняет функции если не первого, то и не второго лица в государстве.

Вся проблема в том, что уровень узнаваемости у Разумкова и у Зеленского не такой большой. Но эту узнаваемость он может нарабатывать, будучи главой парламента и участвуя во встречах, конференциях, международных переговорах и поездках по регионам. Но если Разумков станет обычным депутатом, интерес к нему будет падать.

Поэтому есть логика в том, что в Офисе президента раздумывают поменять Разумкова на Стефанчука или Корниенко. Я считаю, что разница между ними небольшая. И тот, и другой — люди Офиса президента, которые будут выполнять их поручения и задания. Поэтому это внутривидовая борьба за то, чтобы в будущем иметь возможность стать главой государства.

- А что было бы для Зеленского меньшим из зол — отправить его в отставку, усилив его репутацию истинного оппозиционера, или оставить на своем посту, чтобы он становился более популярным?

— Да это палка о двух концах. Убрать Разумкова с должности главы парламента — значит уменьшить его узнаваемость. Но, пока он находится на этой должности, он не может вести активную политическую деятельность. Он только делает аккуратные заявления в стиле «шаг вперед, два назад». Он создает видимость конкуренции, но, когда об этом заходит речь, он отступает обратно.

Если Разумкова сейчас убрать, он действительно начнет свою предвыборную кампанию. А с учетом того, что у него отличные отношения с бывшими чиновниками, по которым прошелся президент Зеленский, с частью украинского бизнеса, который находится под давлением и угрозой ликвидации, у него есть связи на международном уровне, его воспринимают как «новое лицо», но только более профессиональное, так как он выходец из политологического поля, а не из артистов.

Если он начнет избирательную кампанию, то ускорится процесс неизбежного. Поэтому можно ограничить его доступ к медиа, но получить уже сейчас серьезного конкурента, а Офис президента сейчас к этому не готов. Они и так развязали огромное количество конфликтов с различными бизнес-группами и политическими кланами. Добавить сейчас туда еще и Разумкова, который может стать удобной фигурой для всех «обиженных» чиновников и бизнесменов и которого они могут поддержать, — это серьезный риск.

- В пользу Разумкова говорит его репутация самого адекватного из «зеленой команды», но против него играет испорченная репутация Верховной Рады в целом. Что из этого перевесит?

— Все зависит от того, как он выстроит предвыборную кампанию. Если Разумков докажет, что пришел во власть с новой командой в надежде сделать жизнь лучше, а сама команда этого не хотела или оказалась непрофессиональной, то он отделится и сам начнет формировать команду из профессиональных, медийных и незаангажированных лиц.

В стране насчитывается около 30% неопределившегося электората. На местных выборах в октябре уровень явки был очень низок, и это подтверждает тот факт, что люди уже не хотят голосовать за «Слугу народа» и другие политические силы, но пока не знают, кого бы поддержать.

Размер этого электорального ядра постоянно возрастает, потому что люди разочаровываются как в оппозиционных, так и в провластных политических силах. И по факту на эту электоральную нишу Разумков и другие силы, которые сейчас будут формироваться, могут претендовать.

- Разумков заявил, что не видит проблем с созданием временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования исключительно срыва операции по задержанию «вагнеровцев», которую готовили украинские спецслужбы. Тем самым он фактически подыграл Ирине Геращенко из «Европейской солидарности». Можем ли мы в связи с этим говорить о формировании ситуативного союза Разумкова с Порошенко?

— Нет. Ни в коем случае. Сейчас в Украине многие поддерживают риторику Порошенко о срыве спецоперации. Даже люди из левоцентристского лагеря говорят о том, что следовало бы разобраться. Это очередная возможность нанести удар по рейтингу президента и получить поддержку части западных политиков, которые настроены если не негативно, то с неким недоверием к действующей власти в Украине.

Что касается самого срыва спецоперации, то когда-то экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба правильно советовал посадить всех на детектор лжи в качестве проверки, но после этого Бурбу уволили и тему замяли.

Поэтому дело не в том, какой была эта операция. Просто это может послужить в качестве повода для раскачки центральной власти.

- Если Разумков все-таки станет президентом, как изменится ситуация по Донбассу и в двусторонних российско-украинских отношениях?

— Я бы так далеко не смотрел, потому что может быть «черный лебедь». Предыдущая кампания готовилась давно, и мало кто ожидал, что на выборах победит Зеленский. Общество готовили к тому, что должен прийти несистемный кандидат. Поэтому на выборах может победить конкурент и Разумкова, и Зеленского.

«Не на Разумкова». Политолог Молчанов о том, на кого США хотят заменить Зеленского © Виталий Кличко/Фейсбук

Учитывая, что у Разумкова довольно неплохой опыт в среде политконсультантов, он понимает все процессы и понимает причинно-следственные связи. Исходя из этого, я надеюсь, что он будет более грамотно подходить к вопросам внешней политики и взаимоотношений с РФ.

Но дело не только в нем, а еще и в команде. Вопрос не только в фигуре Зеленского, а в его окружении. А команда мало чем отличается от команды Порошенко. Это те же «ястребы», которые пытаются выслужиться перед внешним и внутренним капиталом. Они ведут президента не тем путем, которым следовало бы идти. Хотя курсу действующей власти люди вынесли вердикт, когда проголосовали за Зеленского и не поддержали Порошенко.

Поэтому любой другой президент будет иметь другой окрас во время выборов и будет менять внешние ориентиры. Это связано еще и с другим геополитическим раскладом в Восточной Европе. Старые концепции уже неактуальны, и вряд ли США будут оказывать властям ту или иную поддержку.