Офис президента Украины не смог предоставить копию «Плана трансформации Украины», который Владимир Зеленский презентовал в ходе рабочей поездки в США. Об этом 14 сентября сообщили «Украинские новости»

Победитель Зеленский и побеждённая Украина © AP, Evan Vucci

«На ваш запрос с просьбой предоставить копию "Плана трансформации Украины" сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», — ответили в офисе Зеленского по поводу обнародования документа.

В начале сентября Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Мероприятие состоялось в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. По словам Зеленского, в план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.