Оно направило соответствующий запрос в офис главы государства и получило ответ, что с содержанием плана по превращению Украины «в форпост безопасности и цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб» не удастся ознакомиться, потому что в офисе такой документ официально не зарегистрирован.
«На ваш запрос с просьбой предоставить копию "Плана трансформации Украины" сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», — ответили в офисе Зеленского по поводу обнародования документа.
В начале сентября Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Мероприятие состоялось в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона. По словам Зеленского, в план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.