Формальный повод для того чтобы члены наблюдательного совета «Нафтогаза» попытались уволить Юрия Витренко — конфликт интересов. Об этом рассказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Юрия Витренко. Последний занял пост главы компании после того, как его предшественник Андрей Коболев был уволен за многомиллионные убытки, показанные «Нафтогазом» по итогам 2020 года. Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, по официальным данным, получали около $10 тыс. ежемесячно, при этом их обязанности были скорее формальностью.

Эксперт уточнил, что Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК, подконтрольно США. — Ред.) в связи с назначением Витренко даже подало в суд и выиграло его, а потом и апелляцию у Кабмина.

«Но реальная причина этого — козни Коболева, который таким образом пытается вернуться на пост главы компании. Он сам в суд не пошел, хотя если бы пошел, то суд с высокой вероятностью бы выиграл. Но по каким-то причинам Коболев испугался идти в суд, и (его сторонники) изобразили такой хитрый ход», — указал Марунич.

Ситуация в развитии, она достаточно сложная и неоднозначная, они продолжают судиться. Не исключено, что в итоге НАПК удастся избавиться от Витренко, потому что конфликт интересов там-таки наличествует, заключил собеседник издания.

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