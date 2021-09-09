Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич прокомментировал демарш иностранных «контролеров» «Нафтогаза», отдавших контроль над госкомпанией Кабмину

7 сентября стало известно, что трое независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» подали в отставку, так как, по их словам, правительство Украины не захотело увольнять председателя правления компании Юрия Витренко.

Последний занял пост главы компании после того, как его предшественник Андрей Коболев был уволен за многомиллионные убытки, показанные «Нафтогазом» по итогам 2020 года. Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден, по официальным данным, получали около $10 тыс. ежемесячно, при этом их обязанности были скорее формальностью.

Но главное — представители Запада могли влиять на решения, которые принимал украинский нефтегазовый госмонополист. Теперь контроль над «Нафтогазом» целиком и полностью перешел к правительству Украины.

- Дмитрий, как вы считаете, почему трое иностранцев решили оставить высокооплачиваемую и «непыльную» работу в набсовете украинской госкомпании?

— Насколько я понимаю, им не удалось провести решение о смещении Витренко — там был очень сложный диалог с Кабинетом министров Украины, с премьером, — и эти люди уволились, хлопнув дверью.

Переворот в «Нафтогазе»: госкомпания перешла под управление Кабмина © Facebook, Група Нафтогаз Денис Шмыгаль пойдет им навстречу, но не получилось, и они решились на этот демарш.

Это может иметь определенные последствия из-за того, что уволившиеся будут писать жалобы в Вашингтон и Брюссель, и коллективный Запад начнет задавать гневные вопросы: а что там у вас на Украине с корпоративным управлением, как вы допустили и так далее.

В Киеве еще обсуждается версия, что не очень позитивные итоги работы «Нафтогаза» ожидаются в текущем году, — есть предпосылки, и за это никто не хочет отвечать.

- А чем так не угодил Витренко независимым членам набсовета «Нафтогаза»?

— Формальный повод — конфликт интересов. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК, подконтрольно США. — Ред.) в связи с назначением Витренко даже подало в суд и выиграло его, а потом и апелляцию у Кабмина.

Ситуация в развитии, она достаточно сложная и неоднозначная, они продолжают судиться. Не исключено, что в итоге НАПК удастся «угрохать» Витренко, потому что конфликт интересов там таки наличествует.

Но реальная причина этого — козни Коболева, который таким образом пытается вернуться на пост главы компании. Он сам в суд не пошел, хотя если бы пошел, то суд с высокой вероятностью бы выиграл.

Но по каким-то причинам Коболев испугался идти в суд, и (его сторонники) изобразили такой хитрый ход.

- Вы говорили о возможной реакции Запада на увольнение членов набсовета «Нафтогаза». Правительство может как-то смягчить негодование американских и европейских партнеров?

— Чтобы реакция была не слишком жесткой, Кабмину надо скорее проводить конкурс на новых членов набсовета, это может разрядить ситуацию.

Но по большому счету я считаю, что каких-то особых проблем украинскому правительству ожидать не стоит.