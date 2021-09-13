Подросток из села Фруктовое Запорожской области Артем Ведмеденко в прямом эфире своих социальных сетей показал, как топчется на учебнике украинского языка. Однако после разгоревшегося скандала удалил ролик и извинился, сообщает 13 сентября Telegram-канал «Катарсис»

Зеленский заявил о планах США все же взять Украину в НАТО © REUTERS, Jonathan Ernst

«Прошу прощения у украинцев, которых обидел. Не знаю, что на меня нашло. Просто не подумал», — написал подросток.

Украинские СМИ почти сразу опубликовали личные данные несовершеннолетнего, добавив, что «ранее парень уже записывал видео, в которых утверждал, что "русский язык у него в сердце", а россияне — "его братья". Также подросток поддерживает аннексию Крыма Россией».