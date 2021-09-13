Зеленский заявил о планах США все же взять Украину в НАТО
Зеленский заявил о планах США все же взять Украину в НАТО
© REUTERS, Jonathan Ernst
На видео, где 11-классник ходил по учебнику, он назвал украинский язык «пис*кой», а один из его подписчиков и вовсе предложил сходить по большому на эту книгу. В итоге на школьника вылилось столько хейта, что он публично принес извинения.

«Прошу прощения у украинцев, которых обидел. Не знаю, что на меня нашло. Просто не подумал», — написал подросток.

Школьник из Запорожья вытер ноги об учебник украинского
© t.me/catars_is

Украинские СМИ почти сразу опубликовали личные данные несовершеннолетнего, добавив, что «ранее парень уже записывал видео, в которых утверждал, что "русский язык у него в сердце", а россияне — "его братья". Также подросток поддерживает аннексию Крыма Россией».

 