Украина вынуждена импортировать газ по «очень высокой цене». Об этом в ходе форума YES Brainstorming заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Украина 24» 11 сентября

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, мы импортируем газ на Украину», — сказал он.

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Он заверил, что в отопительный сезон компания сможет обеспечить бесперебойные поставки газа.

С 2015 года Украина не покупает газ напрямую у России и фактически перекупает его у Европы. Киев начал с «гордостью считать дни без российского газа» и называет топливо «европейским».