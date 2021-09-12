«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, мы импортируем газ на Украину», — сказал он.
Витренко добавил, что в настоящее время в подземных хранилищах страны накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, что превышает поставленную правительством задачу в 17 миллиардов кубометров.
Он заверил, что в отопительный сезон компания сможет обеспечить бесперебойные поставки газа.
С 2015 года Украина не покупает газ напрямую у России и фактически перекупает его у Европы. Киев начал с «гордостью считать дни без российского газа» и называет топливо «европейским».