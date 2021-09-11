Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты Америки хотел показать превращение Украины из типового клиентского государства в партнёрское. Но партнёрство, поспешно названное «стратегическим», пока существует только на бумаге. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

США будут удерживать Украину в зоне периферийного внимания. В то же время Зеленский, по всей видимости, получил условное благословение на второй срок в обмен на обещание завершить судебную реформу и создание блока «антикоррупционных» институтов, рассуждает эксперт.

«Выполнение этой программы, предписанной Киеву ещё при предыдущем президенте Петре Порошенко, существенно упростит для Соединённых Штатов Америки точечное терапевтическое воздействие на Украину, обеспечивая необходимую «стабильность и предсказуемость»», — указал Станкевич.

Но в целом США будут избавляться от своего перегруженного обоза из десятков коррумпированных клиентских государств, стремящихся получить от Вашингтона крайне затратную опеку в обмен на сугубо риторическую «верность ценностям» и имитационную службу, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.