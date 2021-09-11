Ранее Зеленский прилетел в США по приглашению президента Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.
США будут удерживать Украину в зоне периферийного внимания. В то же время Зеленский, по всей видимости, получил условное благословение на второй срок в обмен на обещание завершить судебную реформу и создание блока «антикоррупционных» институтов, рассуждает эксперт.
«Выполнение этой программы, предписанной Киеву ещё при предыдущем президенте Петре Порошенко, существенно упростит для Соединённых Штатов Америки точечное терапевтическое воздействие на Украину, обеспечивая необходимую «стабильность и предсказуемость»», — указал Станкевич.
Но в целом США будут избавляться от своего перегруженного обоза из десятков коррумпированных клиентских государств, стремящихся получить от Вашингтона крайне затратную опеку в обмен на сугубо риторическую «верность ценностям» и имитационную службу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.