Анна Ревякина в беседе с историком и политологом Сергеем Станкевичем о последствиях встречи президентов США и Украины в Вашингтоне и об американском благословении Зеленскому на второй срок

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк - Сергей, 1 сентября 2021 года Владимир Зеленский посетил Белый дом, это произошло впервые после его избрания президентом Украины в 2019 году. Какие будут последствия? Что изменится для Украины?

— Встречались президенты двух кризисных стран, причём у обоих лидеров это ещё и персональный кризис — ставится под сомнение их способность сформулировать для своей страны повестку приоритетных проблем и найти способы их решения. Джо Байден очевидным образом отработал обязательную программу и не взял на себя никаких обременительных обязательств. Рутинная вежливость: «чай, кофе, поддержка территориальной целостности…».

Соединённые Штаты Америки в ближайшие годы будут избавляться от своего перегруженного обоза из десятков коррумпированных клиентских государств, стремящихся получить от Вашингтона крайне затратную опеку в обмен на сугубо риторическую «верность ценностям» и имитационную службу. Афганская катастрофа просто убила эту политику — минимум лет на десять-пятнадцать.

Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты Америки хотел показать превращение Украины из типового клиентского государства в партнёрское. Кроме президента Байдена он встречался с группой «друзей» в Конгрессе Соединённых Штатов Америки, с предпринимателями, руководством НАСА, генеральным директором Apple Тимом Куком. То есть стремился деперсонифицировать свою связь с Америкой: кто знает, сколько осталось президентствовать послеафганскому Байдену.

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- Как вы считаете, возможна ли эскалация конфликта на Донбассе? Этот вопрос очень беспокоит донбассовцев, уставших жить в подвешенном состоянии.

— Крайне маловероятно: это совершенно не нужно Владимиру Зеленскому. Он явно намерен продолжить консолидацию своего властного ресурса внутри страны, создавая полновесный «режим Зеленского» с прицелом на второй срок.

А, кроме того, он привёз в Соединённые Штаты Америки некую «программу трансформации Украины», в которой заявлены 80 инвестиционных проектов на общую сумму $277 млрд, это почти два текущих ВВП Украины.

Хоть по масштабу эта программа и напоминает хлестаковскую «лёгкость в мыслях необыкновенную», но здесь очевидна попытка открыть экономический фронт в качестве главного для страны. А при таком целеполагании война исключается.

Продолжится тупое «героическое» сидение в окопах.

- А что будет с политической ситуацией внутри Украины?

— Продолжится строительство авторитарного «режима Зеленского» с опорой на Совет национальной безопасности и обороны Украины и Службу безопасности Украины в качестве главных инструментов.

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- Какое влияние последствия встречи окажут на Россию?

— В ближайшей перспективе никакого.

- Как вы считаете, насколько сегодняшняя американская администрация поддерживает Владимира Зеленского?

— Администрация Соединённых Штатов Америки будет удерживать Украину в зоне периферийного внимания. В то же время Зеленский, по всей видимости, получил условное благословение на второй срок в обмен на обещание завершить судебную реформу и создание блока «антикоррупционных» институтов.

Выполнение этой программы, предписанной Киеву ещё при предыдущем президенте Петре Порошенко, существенно упростит для Соединённых Штатов Америки точечное терапевтическое воздействие на Украину, обеспечивая необходимую «стабильность и предсказуемость».