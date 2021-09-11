Депутаты Верховной Рады отказались проголосовать за то, чтобы Украина попросила у Конгресса США статус главного американского союзника вне НАТО, потому что их предупредили о последствиях. Об этом 8 сентября политолог Руслан Бортник заявил в эфире телеканала «Наш»

Эксперт отметил, что депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко объявил соответствующую инициативу еще весной. И, несмотря на то, что ему удалось собрать голоса 153 депутатов, большинством из которых были коллеги от «Слуги народа», все это время Рада не рассматривала этот вопрос.

«Не рассматривают, потому что американские партнеры просят, настаивают и даже предупреждают, что если вы начнете рассматривать этот вопрос, то возможно визит к Джозефу Байдену еще перенесется на неопределенное время», — заявил он.

Верховная Рада отказалась от союзнических отношений с США вне НАТО © CC0, Pixabay

США сегодня не готовы это делать в силу отсутствия консенсуса в НАТО и сопротивления России. Также Бортник напомнил, что США работают над тем, чтобы создать «новый холодный мир для России».

Учитывая то, что депутаты от «Слуги народа» были предупреждены о возможных последствиях, депутаты от президентской фракции просто решили отказаться от «пиара Гончаренко», а спикер Дмитрий Разумков поставил вопрос на голосование, поскольку ведет свою скрытую игру.

Ранее Бортник заявил, что Украина может стать разменной монетой в случае, если Россия и США смогут кулуарно договориться. По его мнению, для Украины такие договоренности невыгодны, поскольку к ней снизится интерес, будет меньше выделяться средств и внимания, а также будет меньше визитов. В частности, Украину могут разделить на зоны и сферы влияния и принудить к внешне установленному миру и правилам.