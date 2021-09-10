Принятый Верховной Радой Украины законопроект «об олигархах» отправлен спикером парламента Дмитрием Разумковым на экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом сообщает издание «Сегодня.ua» 10 сентября

В нынешней редакции законопроекта признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Против закона выступил ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова. По мнению депутата Ильи Кивы, законопроект укрепляет позиции президента Украины Владимира Зеленского, и разрешает «давить на нужных президенту людей».

Кива сказал, чем грозит Украине «закон об олигархах» © Илья Кива/Фейсбук Давид Арахамия направлял спикеру письмо с просьбой не обращаться в Венецианскую комиссию.

«Обратились еще четыре оппозиционные фракции, чтобы направить это письмо (Венецианской комиссии. – Ред.). Оно направлено. Если мы говорим про письмо от Арахамии, то его еще нет», — ответил спикер.

Ранее ряд экспертов высказывался о неизбежности открытого конфликта между партией власти и спикером парламента Разумковым. Так, политолог Кирилл Молчанов высказывался, что Разумков специально идет на конфликт с президентом, чтобы его отправили в отставку, положив начало собственному политическому проекту спикера.