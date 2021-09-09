«По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой», — сказал Кулеба.
Он пояснил, что МИД Украины работает через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране и других стран, которые также имеют связь с талибами, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы.
Также Кулеба заявил, что остающимся пока в Афганистане гражданам Украины ничего не угрожает, поскольку они не относятся к группам риска. По его словам, это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, не бывшие должностные лица или члены их семей.
Министр призвал желающих эвакуироваться обращаться в посольство.
Ранее Украина вывезла из Афганистана около 700 человек, среди которых более 200 — украинцы.