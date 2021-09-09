Еще 159 граждан Украины заявили в МИД о желании эвакуироваться из Афганистана. Об этом 9 сентября на брифинге, транслировавшемся в Facebook, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой», — сказал Кулеба.

Он пояснил, что МИД Украины работает через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране и других стран, которые также имеют связь с талибами, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы.

Из огня да в полымя. Украинские тюрьмы для беженцев из Афганистана © REUTERS, Kai Pfaffenbach

Министр призвал желающих эвакуироваться обращаться в посольство.

Ранее Украина вывезла из Афганистана около 700 человек, среди которых более 200 — украинцы.