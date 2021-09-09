Украинский актер и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко отреагировал на обвинения Марии Смирновой-Матрос, обвинившей артиста в изнасиловании. Слова Талашко 8 сентября привело «Общественное»

Талашко из «В бой идут одни старики» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней © Владимир Талашко/Фейсбук

«Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет. Я просто хочу показать людям масштаб трагедии», — сказала девушка.

Сам Талашко на слова Смирновой-Матрос ответил, что «ничего не знает» и «впервые слышит» об этом случае.

Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, народный артист Украины, он сыграл более 60 ролей в кино, самой известной из которых стал образ старшего лейтенанта Скворцова в ленте «В бой идут одни старики».

Несколько недель назад сразу несколько его студенток, абитуриентов и даже журналистка обвинили именитого артиста в домогательствах и попытках изнасилования. Девушки утверждают, что Талашко заманивал их к себе домой якобы на репетицию, где сначала делал фотосессию в стиле ню, а потом пытался силой вступить с ними в половой контакт.

В Минкульте Украины инициировали расследование в отношении артиста и попросили всех, кто пострадал от действий знаменитого преподавателя, обратиться либо к ним в ведомство, либо в университет. От преподавательской деятельности на время расследования артиста отстранили.

Сам Талашко свою вину отрицает, по поводу обвинений в свой адрес он заявил: «Такого не было. Не помню, не знаю».