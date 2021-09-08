Один из сценариев возможного наступления ВСУ состоит в том, что они просто-напросто обойдут крупные города — Донецк, Горловку, Новоазовск, — возьмут под контроль границу, и если Россия попробует вмешаться, то со стороны это уже будет выглядеть как откровенная агрессия.
Если речь идет о беспилотниках, там люди не сидят, поэтому уничтожать беспилотники можно любыми способами — это не есть агрессия против Украины, подчеркнул эксперт.
«Что я имею в виду? Если беспилотники будут использованы в обход городов при ударе по станицам, по мирным гражданским пунктам, Россия имеет право на вмешательство — для предотвращения крупномасштабной гуманитарной катастрофы. И никто из украинских пилотов в данном случае не пострадает. Их там нет», — указал Артамонов.
По его словам, использование Украиной тяжелой авиации можно пресечь при помощи средств радиоэлектронной борьбы.
«Мы помним историю несчастного «Дональда Кука», который много раз опростоволосился — сначала в Тихом океане, потом уже в Черноморской акватории. Так вот рэб-удар Россия наносит очень хорошо, и в данном случае будет просто зона запрета полетов, как это называется. То есть откажет вся бортовая авионика, и дай боже, если украинские пилоты при этом сумеют приземлиться», — уточнил специалист.
Россия не будет кого-то специально уничтожать, но такой сценарий возможен только в том случае, если под угрозой будут находиться жизни сотен тысяч людей, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.