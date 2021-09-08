Существует много не наступательной, не агрессивной, не летальной боевой техники, которая может неким образом заставить украинцев отказаться от использования авиации, беспилотников класса «Байрактар» и не только. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

Если речь идет о беспилотниках, там люди не сидят, поэтому уничтожать беспилотники можно любыми способами — это не есть агрессия против Украины, подчеркнул эксперт.

«Что я имею в виду? Если беспилотники будут использованы в обход городов при ударе по станицам, по мирным гражданским пунктам, Россия имеет право на вмешательство — для предотвращения крупномасштабной гуманитарной катастрофы. И никто из украинских пилотов в данном случае не пострадает. Их там нет», — указал Артамонов.

По его словам, использование Украиной тяжелой авиации можно пресечь при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

«Мы помним историю несчастного «Дональда Кука», который много раз опростоволосился — сначала в Тихом океане, потом уже в Черноморской акватории. Так вот рэб-удар Россия наносит очень хорошо, и в данном случае будет просто зона запрета полетов, как это называется. То есть откажет вся бортовая авионика, и дай боже, если украинские пилоты при этом сумеют приземлиться», — уточнил специалист.

Россия не будет кого-то специально уничтожать, но такой сценарий возможен только в том случае, если под угрозой будут находиться жизни сотен тысяч людей, заключил собеседник издания.

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