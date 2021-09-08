Этот танк глохнет, имеет много других конструктивных недоработок, но главный его недостаток состоит в том, что он фактически собран из старых советских танков, пояснил эксперт.
«То есть это старые советские танки, пылящиеся на складах, сейчас уже на переплавку фактически, из них с бору со сосенке собирают один новый «Оплот». Но, тем не менее, умудрились в юго-восточную Азию около десятка таких машин впарить, правда, нарушив все сроки поставки», — указал Артамонов.
Что касается танка Т-64 БМ «Булат», то украинские войска в боях за Донбасс потеряли 400 единиц этой боевой машины, потому что любой более-менее нормальный комплекс, не только «Корнет», с ним справляется на ура, включая пробой лобовой брони, подчеркнул специалист.
Собеседник издания добавил, что сами украинские военные за глаза называют «Булаты» и «Оплот» парадными, потому что их показывают на параде, а потом «прячут подальше в смазке».
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