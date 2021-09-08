Украинский танк Т-84БМ «Оплот», на который Киев возлагает большие надежды, отвратительно выступил на танковом биатлоне Европы, заняв последнее место из возможных восьми. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

«То есть это старые советские танки, пылящиеся на складах, сейчас уже на переплавку фактически, из них с бору со сосенке собирают один новый «Оплот». Но, тем не менее, умудрились в юго-восточную Азию около десятка таких машин впарить, правда, нарушив все сроки поставки», — указал Артамонов.

Что касается танка Т-64 БМ «Булат», то украинские войска в боях за Донбасс потеряли 400 единиц этой боевой машины, потому что любой более-менее нормальный комплекс, не только «Корнет», с ним справляется на ура, включая пробой лобовой брони, подчеркнул специалист.

Собеседник издания добавил, что сами украинские военные за глаза называют «Булаты» и «Оплот» парадными, потому что их показывают на параде, а потом «прячут подальше в смазке».

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