Версия убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова больше не рассматривается. Об этом 7 сентября на брифинге сообщил заместитель начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

Глава МВД намекнул на самоубийство мэра Кривого Рога из-за воровства © Facebook, Денис Монастырский

Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.

СМИ также сообщают, что по делу о смерти Павлова проходят обыски дома у и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его сына Александра, а также у заместителей мэра Александра Катриченко и Евгения Удода.