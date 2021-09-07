По его словам, версии произошедшего теперь две — самоубийство по личным и связанным с профессиональной деятельностью причинам или доведение до самоубийства.
Павлов был обнаружен с огнестрельным ранением из карабина «Сайга» на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство». Следствие рассматривало три основные версии происшествия — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.
СМИ также сообщают, что по делу о смерти Павлова проходят обыски дома у и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его сына Александра, а также у заместителей мэра Александра Катриченко и Евгения Удода.