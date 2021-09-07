Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и бывший президент Грузии Михаил Саашкавили намерен вернуться на родину. Об этом он заявил 6 сентября в видеообращении в Facebook

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«Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом. У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может — сушей, воздухом — поедем все в Грузию», — призвал Саакашвили.

Как отметил политик, ареста на родине он не боится и доверяет свою судьбу народу Грузии.

О своем маршруте и других деталях возвращения в Грузию Саакашвили пообещал сообщить позже.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. В 2014 году против него возбудили на родине несколько уголовных дел по статьям о превышении служебных полномочий во время разгона протестов в 2007 году, избиение депутата и растрату государственных средств. После этого политик уехал на Украину, где занимал должность главы Одесской ОГА. Сейчас политик возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины — на эту должность он был назначен президентом Владимиром Зеленским в мае 2020 года.