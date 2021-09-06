Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает идею спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича переименовать страну в Русь-Украину неудачной. Об этом 6 сентября он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Русь Грушевского», топонимические метания в Офисе Зеленского и большая политика © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В комментарии украинскому изданию «Вести», спикер Рады заявил, что вместо того, чтобы предлагать называть конфликт в Донбассе «русско-российской войной», Арестовичу «лучше жевать, чем говорить».

Ранее Арестович заявил, что Украине «надо отобрать бренд русских». Он предложил «потроллить» русских и называть войну на востоке Украины «русско-российской», а Украину переименовать в Русь-Украину.