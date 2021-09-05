На компьютере у 21-летнего парня были обнаружены несколько тысяч материалов ксенофобского содержания, в том числе книги Адольфа Гитлера, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.
За это суд приговорил его к двум годам чтения классики и отчетам о прочитанном каждые четыре месяца в суде. А еще Бен пообещал больше не читать экстремистскую литературу.
«4 января вы расскажете мне, что прочитали, и я проверю это. Если я решу, что вы лжете, вы будете страдать. Я буду наблюдать за вами, Бен Джон, на каждом шагу. Вы знаете, что произойдет, если вы подведете меня», — строго сказал судья.
Что интересно, это не первое попадание британского неонациста в поле зрения правоохранительных органов.
В январе 2018 года с ним проводили беседы представители превентивной службы как со склонным к экстремизму молодым человеком.
К чему привели эти душеспасительные беседы, мы уже увидели. Как на неонациста повлияет классика, тоже сомневаться не приходится.
Такой подход властей к проблеме ультраправых говорит только о том, что в Британии не хотят по-настоящему бороться с носителями фашистской идеологии.
Фашистов, к примеру, очень удобно использовать для разгона противников действующей власти — когда законных методов расправиться с несогласными не остается. Это отлично видно на примере Украины.