Гражданин Великобритании Бен Джонс за свои неонацистские взгляды был приговорен местным судом к наказанию, которое вряд ли избавит его от приверженности человеконенавистнической идеологии. Об этом сообщило издание Leicestershire Live

На компьютере у 21-летнего парня были обнаружены несколько тысяч материалов ксенофобского содержания, в том числе книги Адольфа Гитлера, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.

За это суд приговорил его к двум годам чтения классики и отчетам о прочитанном каждые четыре месяца в суде. А еще Бен пообещал больше не читать экстремистскую литературу.

«4 января вы расскажете мне, что прочитали, и я проверю это. Если я решу, что вы лжете, вы будете страдать. Я буду наблюдать за вами, Бен Джон, на каждом шагу. Вы знаете, что произойдет, если вы подведете меня», — строго сказал судья.

Что интересно, это не первое попадание британского неонациста в поле зрения правоохранительных органов.

В январе 2018 года с ним проводили беседы представители превентивной службы как со склонным к экстремизму молодым человеком.

К чему привели эти душеспасительные беседы, мы уже увидели. Как на неонациста повлияет классика, тоже сомневаться не приходится.

Лавров назвал режим Зеленского неонацистским по идеологии © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Фашистов, к примеру, очень удобно использовать для разгона противников действующей власти — когда законных методов расправиться с несогласными не остается. Это отлично видно на примере Украины.