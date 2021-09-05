На компьютере у 21-летнего парня были обнаружены несколько тысяч материалов ксенофобского содержания, в том числе книги Адольфа Гитлера, а также инструкции по изготовлению взрывчатки.

За это суд приговорил его к двум годам чтения классики и отчетам о прочитанном каждые четыре месяца в суде. А еще Бен пообещал больше не читать экстремистскую литературу.

«4 января вы расскажете мне, что прочитали, и я проверю это. Если я решу, что вы лжете, вы будете страдать. Я буду наблюдать за вами, Бен Джон, на каждом шагу. Вы знаете, что произойдет, если вы подведете меня», — строго сказал судья.

Что интересно, это не первое попадание британского неонациста в поле зрения правоохранительных органов.

В январе 2018 года с ним проводили беседы представители превентивной службы как со склонным к экстремизму молодым человеком.

К чему привели эти душеспасительные беседы, мы уже увидели. Как на неонациста повлияет классика, тоже сомневаться не приходится.

Лавров назвал режим Зеленского неонацистским по идеологии
Лавров назвал режим Зеленского неонацистским по идеологии
© РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
Такой подход властей к проблеме ультраправых говорит только о том, что в Британии не хотят по-настоящему бороться с носителями фашистской идеологии.

Фашистов, к примеру, очень удобно использовать для разгона противников действующей власти — когда законных методов расправиться с несогласными не остается. Это отлично видно на примере Украины.