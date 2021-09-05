Как известно, изношенность подвижного состава на Украине составляет около 96%, замены требуют более тысячи тепловозов и электровозов. В стране есть предприятия, которые могут производить локомотивы, однако Киев предпочитает заказывать вагоны за границей.
В частности, в плане, представленном Зеленским в США говорится, что общая сумма закупки установлена на уровне $10 млрд, которые Киев намерен получить до 2023 года. При этом количество локомотивов не указывается.
При этом американские тепловозы не подходят украинским железным дорогам из-за другой ширины колеи. На переделку железнодорожных путей под американские стандарты Зеленский просит еще $10 млрд, и $163 млн — на вышки мобильной связи вдоль железнодорожных путей.
Между тем, обозреватель Мелинда Харинг в своей статье для влиятельного американского издания National Interest отметила, что Зеленский вряд ли получит эти деньги.
Презентация плана «президента-комика» проходила перед нищими американскими экспертами и столь же бедными госслужащими, а не перед инвесторами, подчеркнула она.
Те, кому была адресована презентация плана Зеленского в США, никак не помогут найти $277 млрд, которые, согласно плану трансформации, хочет взять в кредит в США украинский президент.