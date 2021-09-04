Контроль украинских активистов за интернет-ресурсами превращает их в пропагандистскую «помойку», рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру 2 сентября

На днях вице-премьер Украины Михаил Федоров встретился в США с вице-президентом Google Караном Бхатией и попросил создать на Украине офисы Google, чтобы получить возможность контролировать украинский сегмент Youtube.

«Когда-то Украине дали возможность делать Википедию. В итоге украинская Википедия превратилась в вонючую помойку. Помойную яму, абсолютно не модерируемую, полную лжи, клеветы и чуши», — заявил Шарий.

Он напомнил, что попытки Киева создать национальную социальную сеть Ukrainians закончились полным провалом: «Из всего, что бы они ни получили в руки, у них выходит дерьмо», и то же самое будет и с этим начинанием украинских властей, полагает эксперт.

Ищенко описал, что начнется, если в России заблокируют Facebook и YouTube © Украина.ру интервью можно прочитать на нашем сайте.

Напомним, киевский режим активно борется с независимыми средствами массовой информации, лишая оппозиционные каналы лицензий на вещание и блокируя их сайты.

Однако благодаря интернет-технологиям журналисты имеют возможность продолжать вещание, в том числе через Youtube-каналы. Попытки украинских властей заблокировать и их пока оказывались безрезультатными, однако открытие офиса Google на Украине даст Киеву рычаг давления на интернет-гиганта.