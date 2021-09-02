Власти Украины ставят задачу открыть в Киеве представительства YouTube и Google. По мнению известного блогера Анатолия Шария, на самом деле украинские власти намерены из Украины сделать Северную Корею в самом ужасном смысле этого слова

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Анатолий, стало известно, что вице-премьер Украины Михаил Федоров встретился в США с вице-президентом Google Караном Бхатией. Украинские власти хотят, чтобы на Украине появился офис YouTube и Google. Многие считают, что таким образом они хотят заблокировать в том числе и твой аккаунт в YouTube. Согласен?

— Смотрите, они отправили в Google множество писем-обращений. Причем давно. Об этом, совершенно не стесняясь, рассказывал министр юстиции Денис Малюська. К тому же подобные обращения отправляло Министерство культуры. А за несколько дней до поездки Зеленского и его товарищей в США я сказал о том, что у меня есть информация из Офиса президента о том, что Зеленский чуть ли не лично намерен просить у руководства Google меня заблокировать. Тогда эта информация показалась некоторым чуть ли не фантастической. Но вчера Михаил Федоров проговорился на этот счет (у них даже не была официально озвучена встреча с «Гугл», ее нигде не афишировали).

- Они это называют «модерацией»…

— Давайте говорить прямо, в Украине эта «модерация» означает не что иное, как цензуру. Офис Google в Москве абсолютно аполитичен: у них нет никаких предпочтений. Это знают все.

Та же самая история и с Википедией. Когда-то Украине дали возможность делать Википедию. В итоге украинская Википедия превратилась в вонючую помойку. Помойную яму, абсолютно не модерируемую, полную лжи, клеветы и чуши. Там есть статьи обо всех украинских активистах. Типа того, что имярек на такой-то улице поднял украинский флаг… и это все его заслуги, но этого достаточно, чтобы о нем была статья в украинской Википедии.

В отношении противников украинского национализма применяют негативные клише. Например, вас могут обозначить «антиукраинским пропагандистом». Это касается всех, кто критикует власть.

В общем, на примере украинской Википедии мы увидели, что такое Википедия в руках Украины. Мы увидели, что такое соцсети в руках Украины. Это когда создали сеть Ukrainians, которая продержалась ровно месяц, а потом была закрыта. Из всего, чтобы они ни получили в руки, у них выходит дерьмо.

Та же история и здесь. Что значит офис Google в Украине?

- Действительно, что это значит?

— Вот они собрались «модерировать». А что именно? Что это все значит? В YouTube размещается то, что не нарушает правила сообщества. Если ты этого не делаешь, то ты можешь критиковать власть. Делать это жестко.

Сейчас YouTube смягчил правила по поводу даже нецензурного контента. Это сейчас считается нормальным. Это свобода.

В таком случае вопрос: что значит «модерировать»? Что вы будете «модерировать»?

Если вам, например, рассказывают, что Зеленский наркоман, то это надо срочно замодерировать и удалить. Но почему это должно быть удалено? Это ведь чье-то мнение. Они просто хотят из Украины сделать Северную Корею в самом ужасном смысле этого слова. Намерения Федорова выходят за рамки свободы слова.

Вот послушайте, о чем он говорит. Так, он заявил, что в YouTube тренды выдают российские музыкальные произведения, а это недопустимо, так как у Украины идет война с Россией.

Поэтому нужно, чтобы музыкальный контент модерировала специальная команда, чтобы выводились украинские музыкальные исполнители.

Этот идиот не знает, что YouTube предлагает в трендах то, что соответствует предпочтениям людей, которые сами до этого нечто подобное искали в поисковиках. А в трендах выдает в итоге то, что пользуется популярностью.

Если поп-группа «Летилы лелеки» не пользуется популярностью, то она в трендах выдаваться не будет.

- К чему может привести подобная интернет-политика, если она, не дай Бог, будет воплощена в жизнь?

— Приведу примеры. В мире есть множество стран, у которых есть какие-то территориальные претензии к другим странам: у Аргентины к Британии из-за Фолклендских островов, Турция и Греция чуть ли не воевали из-за Кипра, Китай и Индия конфликтуют из-за Тибета…

Если сейчас каждая из этих стран начнет создавать специальную команду, которая будет «модерировать»… например, чтобы в Ирландии не звучала английская музыка, а только ирландская, так как существует проблема Северной Ирландии. Это будет дебилизмом!

- Что украинским властям, по-твоему, YouTube и Google ответит?

— Судя по тому, что Федоров сегодня бодро не отчитался в каких-либо успехах в появлении и продвижении украинского офиса Google после общения с вице-президентом Google, то я понимаю, что их послали на фиг.

И это закономерно. Я нахожусь в контакте с YouTube и Google, причем еще до поездки неадекватного президента в Вашингтон. Мы с ними по поводу намерений властей «модерировать» общались. Они это сначала восприняли как шутку. Типа того, что «вы преувеличиваете, Анатолий».

Но когда я им вчера прислал высказывания Федорова, то они поняли, что это не шутка. Но в любом случае они, комментируя все это, говорят, что это полный абсурд. Никто не позволит воплощать в жизнь хотелки какого-то президента, урезая при этом свободу слова. Причем еще и такими идиотскими методами. Вот какой ответ я получил.