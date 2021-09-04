По словам Ищенко, у Зеленского не было на подписаниях в министерствах США контрагента. Он приходил туда, чтобы «зайти на огонек». Его присутствие имело бы весомое значение, если бы также присутствовал Байден.
«Это выглядело убого. Но как бы это не казалось парадоксально, свою проблему Зеленский решил. То есть он хотел увидеться с американским президентом — он с ним увиделся. Так же он бился как рыба об лед, чтобы собрать "нормандский формат". Он его собрал в свое время и посидел в присутствии трех уважаемых партнеров, сфотографировался на их фоне и ничего не получил», — заявил Ищенко.
По мнению политолога, ситуацию для себя Зеленский только ухудшил, потому что уже тогда его перестали воспринимать как потенциально «адекватного переговорщика» и перестали с ним говорить.
Встреча президентов состоялась 1 сентября. Пользователи сети отметили поведение Зеленского на встрече несколько комичным. Перед началом короткого выступления Зеленский снял маску, улыбнулся, потер ноги и «заискивающе» посмотрел на Байдена.