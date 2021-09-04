Президент Украины Владимир Зеленский ехал в США, чтобы встретиться с американским коллегой Джозефом Байденом, чтобы просто «засветиться» на фото. Об этом 2 сентября заявил политолог Ростислав Ищенко в эфире TK Union

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«Это выглядело убого. Но как бы это не казалось парадоксально, свою проблему Зеленский решил. То есть он хотел увидеться с американским президентом — он с ним увиделся. Так же он бился как рыба об лед, чтобы собрать "нормандский формат". Он его собрал в свое время и посидел в присутствии трех уважаемых партнеров, сфотографировался на их фоне и ничего не получил», — заявил Ищенко.

По мнению политолога, ситуацию для себя Зеленский только ухудшил, потому что уже тогда его перестали воспринимать как потенциально «адекватного переговорщика» и перестали с ним говорить.

Встреча президентов состоялась 1 сентября. Пользователи сети отметили поведение Зеленского на встрече несколько комичным. Перед началом короткого выступления Зеленский снял маску, улыбнулся, потер ноги и «заискивающе» посмотрел на Байдена.