Завершения строительства газопровода "Северный поток 2" осталось ждать недолго, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер

«Очень недолго», — сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку 2» может начаться уже в 2021 году.