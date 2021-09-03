«Очень недолго», — сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума.
Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку 2» может начаться уже в 2021 году.
«Очень недолго», — сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума.
Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку 2» может начаться уже в 2021 году.
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