«Очень недолго», — сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях Восточного экономического форума.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку 2» может начаться уже в 2021 году. 

 