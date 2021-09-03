В России достаточно адекватно оценили ситуацию и учли все риски, которые мог таить в себе визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.

Было понятно, что по итогам этой поездки украинскому президенту дадут какие-то обещания, но неопределенные и достаточно скромные, уточнил эксперт.

«В России не было иллюзий, что Байден стукнет кулаком по столу и скажет: «Что ты тут приперся, не до тебя сейчас, иди отсюда». А так как не было очарования, нет и разочарований. Мы достаточно адекватно отразили ситуацию. Слова поддержки были сказаны, обещания без сроков были выданы (про НАТО они уже говорят несколько лет подряд). Тут ничего нового нет», — указал Жарихин.

Безусловно, после того как администрация Байдена устроила «заботу» о своих соратников в Афганистане, бросать украинскую администрацию на волю волн США не будут. Но учитывая явное обострение отношений с Китаем, Вашингтону невыгодно столь же резко обострять отношения с Россией, которые во многом зависят от поведения Украины, заключил собеседник издания.

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