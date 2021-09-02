Президент Украины Владимир Зеленский выбрал стратегию пиара на теме неповышения тарифов за счет местных властей, чтобы покрыть разницу между утвержденным и рыночным тарифом. Об этом 1 сентября в эфире телеканала «Первый независимый» бывший вице-премьер страны Павел Розенко

По его словам, на «хотелки» Зеленского из бюджета Киева придется выделить 3,5 млрд грн (почти 9 млрд руб.).

Зеленский в США обругал российский газ © пресс-служба президента Украины

«Кто будет покрывать разницу? Зеленский что делают с [премьер-министром Денисом] Шмыгалем? Говорят, что они уже не при делах. Это местные органы власти пускай за тарифы отвечают», — сказал Розенко.

Также бывший вице-премьер отметил, что теперь Киеву придется тратить средства, которые могли пойти на доплаты учителям и врачам, а также на строительство дорог.

Ранее сообщалось, что украинцев начали отключать от коммунальных услуг за долги, а за включение придется оплатить не только сумму долга, но и повторное подключение.

С 6 июля на Украине заработала автоматическая система списания долгов. Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников.