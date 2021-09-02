По его словам, на «хотелки» Зеленского из бюджета Киева придется выделить 3,5 млрд грн (почти 9 млрд руб.).
По его словам, полгода назад центральная власть отказалась закачивать газ в хранилища по цене 7 грн/куб (около 18 руб.), а теперь «Нафтогаз» покупает его на рынке по цене вдвое больше. При этом будет продавать этот газ не по 7, а по 15 тыс. грн (около 37 тыс. руб.), а разницу придется компенсировать потребителям.
«Кто будет покрывать разницу? Зеленский что делают с [премьер-министром Денисом] Шмыгалем? Говорят, что они уже не при делах. Это местные органы власти пускай за тарифы отвечают», — сказал Розенко.
Также бывший вице-премьер отметил, что теперь Киеву придется тратить средства, которые могли пойти на доплаты учителям и врачам, а также на строительство дорог.
Ранее сообщалось, что украинцев начали отключать от коммунальных услуг за долги, а за включение придется оплатить не только сумму долга, но и повторное подключение.
С 6 июля на Украине заработала автоматическая система списания долгов. Списать долги могут у людей, попавших в Единый реестр должников.