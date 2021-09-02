Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал пиар-ходом ко Дню независимости Украины завершение расследования дела против него. Об этом он заявил в эфире канала «Первый независимый» 2 сентября

В августе генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование против Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд.

«Все это (заявление генпрокурора о завершении расследования дела и открытии защите материалов дела — ред.) делалось, чтобы продемонстрировать очередной пиар-ход со стороны обвинения, а надо говорить власти в целом, к празднику Дня независимости», — сказал Медведчук.

Виктор Медведчук: Какой может быть Украина? Какой быть Украине? © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Суд в Киеве в четверг, 2 сентября, рассматривает продление круглосуточного ареста Медведчуку.

Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.