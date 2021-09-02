В августе генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование против Медведчука и его соратника Тараса Козака завершено, после ознакомления защиты с материалами оно будет передано в суд.
«Все это (заявление генпрокурора о завершении расследования дела и открытии защите материалов дела — ред.) делалось, чтобы продемонстрировать очередной пиар-ход со стороны обвинения, а надо говорить власти в целом, к празднику Дня независимости», — сказал Медведчук.
Власть, по мнению депутата, хотела отчитаться «в лучших советских традициях» перед праздником о том, что якобы большая работа была проделана и следствие завершилось. Он также напомнил, что сторона обвинения планировала провести следственные действия, но так этого и не сделала.
Суд в Киеве в четверг, 2 сентября, рассматривает продление круглосуточного ареста Медведчуку.
Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.
Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.