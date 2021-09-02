Излишне калорийные обеды способствуют набору лишнего веса у офисных сотрудников. Об этом заявила врач-диетолог Анна Белоусова, передает 2 сентября Sputnik

Диетолог перечислила помогающие побороть старение фрукты © CC0, Pixabay посоветовала специалист.

«Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то значит и потреблять нам их нужно мало», — отметила диетолог.

При наличии вечерних тренировок можно позволить комплексный обед целиком. Однако все равно не рекомендуется употреблять слишком калорийные блюда.

«Но даже если нам очень хочется съесть весь обед, то стоит выбрать салаты без майонезной заправки и не есть гарнир от второго блюда», — заключила Белоусова.

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