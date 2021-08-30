«Президент примет его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме», — говорится в графике работы Байдена на 1 сентября.
Белый дом назвал предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.
О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября сообщал накануне вечером и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. С такой просьбой обратился Белый дом, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.
Дату переговоров лидеров двух стран уже меняли: изначально визит Зеленского в США должен был состояться 30 августа.