Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 1 сентября. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости

В США рассказали, состоится ли встреча Байдена с Зеленским © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, президента Украины, в Белом доме», — говорится в графике работы Байдена на 1 сентября.

Белый дом назвал предстоящий визит подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, тесного сотрудничества двух стран в сфере энергетической безопасности и поддержки Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ.

О том, что встреча Зеленского и Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября сообщал накануне вечером и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. С такой просьбой обратился Белый дом, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.

Дату переговоров лидеров двух стран уже меняли: изначально визит Зеленского в США должен был состояться 30 августа.