За последние 10 лет эстонские бизнесмены несколько раз предпринимали попытки инвестировать в Украину, создавать там промышленные и рекреационные проекты, и каждый раз это заканчивалось скандалом. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич: В Эстонии относятся к Украине так же, как к России © РИА Новости, Владимир Трефилов Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде» заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.

Эксперт подчеркнул, что такое отношение к эстонскому бизнесу на Украине было вне зависимости от того, был ли ее президентом Янукович, который вроде бы смотрел на Москву, был ли это Порошенко и Зеленский.

Иными словами, у Эстонии, этой небольшой страны, достаточно значимый негативный опыт взаимодействия с Украиной, и Кальюлайд прямо об этом сказала, уточнил специалист.

«Более того, а что она в данном случае сказала не так? 20 лет для вступления в ЕС и НАТО, о которых она сказала, это минимум. Потому что Украина с точки зрения реформ сейчас отстает практически от любой постсоветской республики. От России, от Белоруссии, от Таджикистана. Украина — это самая непредсказуемая с точки зрения экономической ситуации территория. И президент Эстонии тоже сказала об этом», — указал Межевич.

Понятно, что антироссийские настроения в Эстонии доминируют и будут доминировать. Но никакой теплоты в отношениях с Украиной у Таллина нет, и именно об этом заявила президент Эстонии, заключил собеседник издания.

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