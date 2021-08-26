У Эстонии — крайне негативный опыт взаимодействия с Украиной при всех ее президентах. Антироссийские настроения в Эстонии доминируют и будут доминировать, но никакой теплоты в отношениях с Украиной у Таллина нет и не будет, считает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич

Пушков рассказал, как президент Эстонии «подложила свинью» Украине © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде» заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес.

Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.

- Николай Маратович, почему это интервью прозвучало именно сейчас, и почему вообще Эстония решила нарушить эту «восточноевропейскую солидарность»?

— Дело в том, что за последние 10 лет (и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском) эстонские бизнесмены несколько раз предпринимали попытки инвестировать в Украину, создавать там промышленные и рекреационные проекты, и каждый раз это заканчивалось скандалом. Это происходило вне зависимости от того, был ли это Янукович, который вроде бы смотрел на Москву, был ли это Порошенко и Зеленский. Иными словами, у Эстонии, этой небольшой страны, достаточно значимый негативный опыт взаимодействия с Украиной.

Понятно, что антироссийские настроения в Эстонии доминируют и будут доминировать. Но никакой теплоты в отношениях с Украиной у Таллина нет, и именно об этом заявила президент Эстонии.

Более того, а что она в данном случае сказала не так? 20 лет для вступления в ЕС и НАТО, о которых она сказала, это минимум. Потому что Украина с точки зрения реформ сейчас отстает практически от любой постсоветской республики. От России, от Белоруссии, от Таджикистана.

Украина — это самая непредсказуемая с точки зрения экономической ситуации территория. И президент Эстонии тоже сказала об этом.

- Тут вопрос даже не в том, что президент Эстонии сказала правду, а в том, что из ее уст это прозвучало слишком высокомерно. Одно дело, если бы это интервью дали лидеры Франции или Германии, но у самой Эстонии тоже достаточно проблем.

— Высокомерие — это тоже верная оценка, сделанная вами. Эстония провела целый ряд реформ, коммунальную, земельную и реформу здравоохранения, но сделала это давно, 20-25 лет назад. И то, что на Украине эти реформы продолжаются и сейчас, хотя Эстония их давно уже завершила, заставляет Таллин проникаться особой гордостью.

Хотя эти реформы были далеко неидеальными. Пенсионную реформу потом трижды пришлось переделывать, здравоохранение ужасное (это признают сами эстонские политики), но так или иначе Эстония этим гордится.

Напомню также, что в Советском Союзе именно Эстония была самой богатой союзной республикой. СССР нет 30 лет, но независимая Эстония в расчете на душу населения — самая богатая постсоветская республика. И эстонцы этим гордятся.

Но чем тут гордится? Кого догнала Эстония? Эстония с огромным трудом почти догнала Португалию. Но Португалия никак не является локомотивом экономики и образцом развитой социальной сферы в Евросоюзе. Отсюда несколько неадекватное и завышенное восприятие своего статуса со стороны Таллина.

- Насколько активно сейчас граждане Украину едут в Эстонию, и возникают ли у них бытовые конфликты с местными?

— Такая проблема есть. Некоторые эстонские националисты даже говорят о том, зачем, мол, мы 30 лет разгоняли русских, если на их место едут украинцы. Украинская диаспора действительно непрерывно увеличивается в процентном отношении.

В советское время украинцев в Эстонии было очень мало. Там были русские, были белорусы, была небольшая угро-финская диаспора, но украинцев было мало. Теперь же доля русских медленно, но уменьшается, а доля украинцев значительно возрастает.

Но есть одна проблема. Когда в интернациональном коллективе строителей трудятся пять украинцев, пять русских и три эстонца, весь коллектив разговаривает на каком языке?

- На русском.

— Абсолютно точно. Потому что особенно в строительстве по-русски говорить удобно. Они все друг друга прекрасно понимают, и дети их общаются тоже на русском. Причем даже если представители украинской диаспоры родом из западных областей, они все равно говорят по-русски. Это Таллин и беспокоит. Но беспокоит это Эстонию или нет, эти процессы уже идут.

- В отношении уровня жизни в Эстонии есть два стереотипа. Одни говорят, что там бедненько, но чистенько, другие, что они живут чуть ли не лучше, чем в России. Что из этого правда?

— Все правы. Каждый судит со своей колокольни. Если взять водителя автобуса в Челябинске и водителя автобуса в Тарту, то, безусловно, водитель автобуса в Тарту будет получать существенно больше. Но если мы начнем копать и посмотрим, сколько водитель автобуса в Челябинске платит за свою двухкомнатную квартиру, мы увидим, что водитель в Тарту платит в 3,5 раза больше.

- Кстати, поясните, пожалуйста, почему Запад никогда не возьмет Украину в НАТО, и почему они приняли в свои ряды ту же Албанию, хотя у нее не меньше проблем с коррупцией и со всем остальным?

— Безусловно, у Албании проблем больше. Но в Албании гораздо более однородное общество. Там проблемы криминального характера. Север и Юг Албании достаточно близки друг к другу. Люди спорят там по имущественным и бытовым вопросам, но не по вопросам идентичности, в отличие от Украины. Поэтому Украина дальше от НАТО, чем Албания.

Более того, не принять Украину в НАТО было достаточно сложно. Албания хотела в НАТО, финансово это необременительно, рядом с Албанией полно стран, которые и так вступили в НАТО. Но главная проблема в ситуации с Украиной состоит в том, как отреагирует Россия.