Граждане Украины проголосовали за акт о независимости страны, потому что к этому призывали СМИ, а тогда люди верили печатному слову еще больше и искреннее, чем сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист Анатолий Вассерман

Кровянка, затирка, сало в шоколаде: пугающая иностранцев украинская еда © chocosite.ru

«Тогда еще кончились советские времена, когда большая часть народу в общем-то уже не верила коммунистической печати, но еще верила антикоммунистической. И соответственно, люди действительно верили, что москаль съел их сало», — отметил Вассерман.

Он добавил, что во фрагменте, который не вошел в статью, привел анализ данных, приведенных сторонниками независимости, которые заверяли, что, как только Украина выйдет из СССР, «она тут же заживет радостно и великолепно».

В своем тогдашнем исследовании экономических показателей Вассерман показал, что на самом деле благополучие Украины обеспечено именно ее взаимодействием со всей остальной Россией, и сразу же после отделения Украина резко провалится в экономическом плане.

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