Публицист рассказал, что предостерегал в своей статье 1991 года от голосования за независимость, но при этом большая часть прессы действовала наоборот.
«Тогда еще кончились советские времена, когда большая часть народу в общем-то уже не верила коммунистической печати, но еще верила антикоммунистической. И соответственно, люди действительно верили, что москаль съел их сало», — отметил Вассерман.
Он добавил, что во фрагменте, который не вошел в статью, привел анализ данных, приведенных сторонниками независимости, которые заверяли, что, как только Украина выйдет из СССР, «она тут же заживет радостно и великолепно».
В своем тогдашнем исследовании экономических показателей Вассерман показал, что на самом деле благополучие Украины обеспечено именно ее взаимодействием со всей остальной Россией, и сразу же после отделения Украина резко провалится в экономическом плане.
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