Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что не оставит свой пост даже если ее пригласят в германское правительство, сообщает РИА Новости 26 августа

Политику задали вопрос, намерена ли она в случае победы Социал-демократической партии Германии на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября и формировании нового правительства во главе с Олафом Шольцем (СДПГ) войти в новый национальный кабмин в качестве министра.

«Я выступаю за Мекленбург-Переднюю Померанию. Мой слоган: "Женщина для Мекленбурга-Передней Померании". Это ясное заявление для граждан», — приводит агентство ответ Швезиг.

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Швезиг известна своей поддержкой газопровода «Северный поток 2». Она выступала против санкций и угроз США в адрес проекта и заявляла, что Германии и Европе нужен российский газ из этого газопровода для будущего энергообеспечения.

В данный момент согласно опросам социал-демократы, список которых в Мекленбурге-Передней Померании возглавляет Швезиг, пользуются наибольшей поддержкой среди жителей региона.