Политику задали вопрос, намерена ли она в случае победы Социал-демократической партии Германии на выборах в бундестаг ФРГ 26 сентября и формировании нового правительства во главе с Олафом Шольцем (СДПГ) войти в новый национальный кабмин в качестве министра.
«Я выступаю за Мекленбург-Переднюю Померанию. Мой слоган: "Женщина для Мекленбурга-Передней Померании". Это ясное заявление для граждан», — приводит агентство ответ Швезиг.
Она уточнила, что в случае ее переизбрания на пост премьер-министра региона она будет рада работать с Шольцем.
Швезиг известна своей поддержкой газопровода «Северный поток 2». Она выступала против санкций и угроз США в адрес проекта и заявляла, что Германии и Европе нужен российский газ из этого газопровода для будущего энергообеспечения.
В данный момент согласно опросам социал-демократы, список которых в Мекленбурге-Передней Померании возглавляет Швезиг, пользуются наибольшей поддержкой среди жителей региона.