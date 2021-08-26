«Сегодня в 15:10 в здание Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения… Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленника уже задержали. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества», — написала она.
По ее словам, никто из работников и посетителей не пострадал. Продолжаются следственные действия. Денисова также выразила благодарность министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому за оперативную реакцию на нападение.
Ранее СМИ сообщили, что в здание неизвестный бросил коктейль Молотова. Также было обнародовано видео, на котором видно, как горят входные двери.