Неизвестный, который поджог здание Офиса омбудсмена Украины с помощью зажигательной смеси, принес с собой и другие взрывчатые вещества. Об этом 26 августа написала уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова в своем Facebook

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По ее словам, никто из работников и посетителей не пострадал. Продолжаются следственные действия. Денисова также выразила благодарность министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому за оперативную реакцию на нападение.

Ранее СМИ сообщили, что в здание неизвестный бросил коктейль Молотова. Также было обнародовано видео, на котором видно, как горят входные двери.