Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ничего не знает об украинцах, которых вывезли из Афганистана российские самолеты, но не видит в этом ничего предосудительного. Его брифинг 26 августа обнародован на странице ведомства в Facebook

«По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины… Но вы должны понимать ситуацию там на месте. Если даже какой-то теоретически — у меня пока нет об этом информации — гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел им с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового», — сказал Кулеба и призвал осторожно относиться к любой информации из России.

«Были угрозы»: Кулеба опроверг захват украинского самолета в Афганистане © Facebook, Dmytro Kuleba

Накануне Минобороны России сообщило, что по поручению президента Владимира Путина из Афганистана эвакуировано более 500 граждан РФ, стран ОДКБ, а также Узбекистана и Украины.

Наступление движения «Талибан»* в Афганистане усилилось после того, как летом США и НАТО начали завершать вывод своего воинского контингента. 15 августа талибы вошли в Кабул. Правительство Афганистана заявило о «мирном переходе власти», после чего президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.