Число пациентов с COVID-19, у которых происходят спонтанные «разрывы легких», увеличилось. Об этом сообщила инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич, передает 26 августа lenta.ru

Названы украинские регионы-антилидеры по заболеваемости COVID-19 © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Она добавила, что разрывы чаще всего происходят в наиболее воспаленной области легкого. Однако для этого иногда достаточно даже небольшого числа участков «матового стекла».

На разрыв также могут повлиять курение и другие хронические заболевания, из-за которых легкие были повреждены до COVID-19.

По словам эксперта, разрыв может случиться в любой фазе заболевания, но чаще всего встречается во время второй фазы — на 10-12 день болезни, когда у человека усугубляются легочные симптомы, а также при последней третьей фазе — после 12 суток болезни, когда воспаление в легких нарастает.

«В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности», — резюмировала она.