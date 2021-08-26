«При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры (серозная оболочка легких. — Ред.), наступает коллабирование (уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания. — Ред.) легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность. Это уже острая хирургическая ситуация, необходимо дренировать легкое, выпускать воздух», — пояснила Станевич.
Она добавила, что разрывы чаще всего происходят в наиболее воспаленной области легкого. Однако для этого иногда достаточно даже небольшого числа участков «матового стекла».
На разрыв также могут повлиять курение и другие хронические заболевания, из-за которых легкие были повреждены до COVID-19.
По словам эксперта, разрыв может случиться в любой фазе заболевания, но чаще всего встречается во время второй фазы — на 10-12 день болезни, когда у человека усугубляются легочные симптомы, а также при последней третьей фазе — после 12 суток болезни, когда воспаление в легких нарастает.
«В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности», — резюмировала она.