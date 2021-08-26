По ее словам, главными «борцами» против старения являются черника, киви, лимон и авокадо.
«Черника, например, как и киви, является мощным антиоксидантом», — сказала Писарева.
Эксперт подчеркнула, что процесс старения организма ускоряется от переизбытка сахара. Также негативное воздействие оказывают глютен и рафинированные продукты. Чтобы питание было более сбалансированным, диетолог рекомендует заменить вредные лакомства на фрукты.
Сезонные фрукты следует употреблять до 15:00. Злоупотреблять ими тоже не стоит, так как повышается инсулиновая нагрузка.
Дополнительно диетолог призвала употреблять различные овощи. Они насыщают организм клетчаткой, витаминами и минералами.