Некоторые фрукты не просто полезны, но даже способны замедлить процесс старения. Об этом на днях сообщила диетолог Ирина Писарева, передает vm.ru

Комаровский рассказал, чем фрукты могут навредить ребенку © Евгений Комаровский/инстаграм

«Черника, например, как и киви, является мощным антиоксидантом», — сказала Писарева.

Эксперт подчеркнула, что процесс старения организма ускоряется от переизбытка сахара. Также негативное воздействие оказывают глютен и рафинированные продукты. Чтобы питание было более сбалансированным, диетолог рекомендует заменить вредные лакомства на фрукты.

Сезонные фрукты следует употреблять до 15:00. Злоупотреблять ими тоже не стоит, так как повышается инсулиновая нагрузка.

Дополнительно диетолог призвала употреблять различные овощи. Они насыщают организм клетчаткой, витаминами и минералами.