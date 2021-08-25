Адвокат сообщил, что жена погибшего мэра Кривого Рога Елена Павлова рассказала ему о странных событиях, которые преследовали их семью в последнее время.
«От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом», — поделился адвокат.
Кроме того, по словам Павловой, последнюю неделю перед смертью ее муж опасался возвращаться домой.
Ранее мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым от огнестрельного ранения в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Следствие рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.