В течение месяца перед смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова над его домом летали квадрокоптеры. Об этом рассказал адвокат семьи Павлова Дмитрий Манелюк, передает «Первый городской» 25 августа

(Само)убийство на родине Зеленского: все странности гибели мэра Кривого Рога © Facebook, Константин Павлов Елена Павлова рассказала ему о странных событиях, которые преследовали их семью в последнее время.

«От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом», — поделился адвокат.

Кроме того, по словам Павловой, последнюю неделю перед смертью ее муж опасался возвращаться домой.

Ранее мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым от огнестрельного ранения в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Следствие рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.