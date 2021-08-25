Украинская детская писательница, ярая ненавистница всего русского Лариса Ницой рассказала, как Россия якобы пыталась обрусить Украину и навязать ей свои культурные традиции. Ее слова 25 августа приводит «Главред»

Ницой считает, что «московиты» всегда пытались навязать украинцам свою культуру, в частности, такой музыкальный инструмент как балалайка. Московитские замашки: Ницой обрушилась на Макаревича © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Маленький пример — когда большевики захватили Украину, наверное, в каждом дворе и магазине был музыкальный инструмент балалайка. Даже мой дедушка умел играть на балалайке. Откуда? Это не наш инструмент, и раньше у нас не было балалаек. Но балалайки, лапти, матрешки массово хлынули на нашу территорию. Герои Украины, борцы за нашу независимость, боролись и против этого — против российских традиций и культурных навязываний», — заявила она.

Писательница добавила, что украинцы якобы стоят на более высокой духовной ступени, чем русские.

Ницой известна своими русофобскими взглядами. В последний раз большой резонанс вызвали ее слова о том, что украинское ТВ «кормит украинцев московским дерьмом». Также досталось от нее и российскому певцу Андрею Макаревичу, который хоть и признает Крым украинским, имеет, по ее мнению, «имперские замашки».