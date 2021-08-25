Нельзя исключать, что украинские власти попытаются «присвоить» празднование Нового года, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 25 августа

Так Лавров прокомментировал заявление нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского по Дню Крещения Руси.

«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное — это не украинское», — сказал Лавров на брифинге в Вене.

Глава МИД Венгрии на встрече с Лавровым осудил Украину за нарушения прав нацменьшинств © Валерий Мельников / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Не обошел своим вниманием праздник и Зеленский, однако в своем поздравлении он заявил, что только 24 области Украины и Крым являются «по праву наследниками» Крещения Руси, а России «не нужно посягать» на это историческое событие.