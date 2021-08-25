Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт уточнил, что когда усыхает река Пяндж, она становится очень узкой в некоторых местах, и это дает им возможности для переправы.
«Со Средней Азии «взятки гладки». К узбекам зашли 150 гражданских и 650 военных, узбеки их выдворили обратно. Эти ребята беженцев принимать не будут. В Афганистане должна произойти какая-то жесточайшая резня, чтобы все ломанулись толпой, как в Кабульский аэропорт, невзирая на стрельбу американских солдат, колючую проволоку и страх попасть под колеса самолета», — подчеркнул Рыбин.
Казахстан и Киргизия тоже не собираются никого принимать, и афганцы это знают. Основной маршрут афганской миграции проходит через Пакистан и Иран в Турцию и оттуда в Европу, заключил собеседник издания.
* — запрещённая в РФ террористическая организация
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