Если в Афганистане действительно начнется жестокая резня или хотя бы жесткая истерия, тогда действительно, афганцы будут на плотах из бутылок переплывать в узбекский Термез. Но в первую очередь они ломанутся в Таджикистан. Об этом рассказал обозреватель информационного агентства «Фергана» Александр Рыбин интервью изданию Украина.ру

Александр Рыбин: Пока уход США из Афганистана нанес ущерб только самим американцам © скриншот видео " Рабкор"

Эксперт уточнил, что когда усыхает река Пяндж, она становится очень узкой в некоторых местах, и это дает им возможности для переправы.

«Со Средней Азии «взятки гладки». К узбекам зашли 150 гражданских и 650 военных, узбеки их выдворили обратно. Эти ребята беженцев принимать не будут. В Афганистане должна произойти какая-то жесточайшая резня, чтобы все ломанулись толпой, как в Кабульский аэропорт, невзирая на стрельбу американских солдат, колючую проволоку и страх попасть под колеса самолета», — подчеркнул Рыбин.

Казахстан и Киргизия тоже не собираются никого принимать, и афганцы это знают. Основной маршрут афганской миграции проходит через Пакистан и Иран в Турцию и оттуда в Европу, заключил собеседник издания.

* — запрещённая в РФ террористическая организация

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