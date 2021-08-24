Украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на программу украинского ТВ, показавшего сериал на русском языке в день государственного флага Украины. Об этом она написала в Facebook 23 августа

Ницой нашла «щупальца Москвы» в «украинском космосе» © Лариса Ницой/Фейсбук

«Утром выхожу из своей комнаты вся такая еще просветленная и окрыленная, спускаюсь вниз на кухню — а тебя там ШМЯК, лицом в ведро с московским гимном. Включенный экран телевизора, напялив на себя украинскую цветную в лепесточках цифру 30 (так украинцев поздравили с Днем флага и Днем Независимости) плюется во всеуслышание сериалом "Байрак" кондовым московским языком… До каких пор украинские режиссеры и украинские актеры будут кормить украинцев этим московским дерьмом? До каких пор каналы украинского ТВ будут разъедать мозг украинцам на московитском языке?» — возмутилась Ницой.

Она отметила, что сериал был снят на Украине, в съемках приняли участие украинские актеры и режиссер.

«Где бедному украинцу найти себе Украину? Я хочу, чтобы украинские дети росли в Украине, а не в московськомовном дерьме!» — заявила украинская писательница.

Ранее Ницой обругала украинских спортсменок, которые на Олимпиаде в Токио давали комментарии на русском языке, и порадовалась нападению на «Мисс Молдавия-2008» Яну Варнакову за русский язык.