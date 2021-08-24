Внутренние распри наносят Украине гораздо больше вреда, чем любой внешний враг, сказал президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед парадом ко дню независимости страны 24 августа

«Мы так много спорим о прошлом, а это означает, что мы не делаем выводов из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри», — заявил Зеленский.

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Гражданская война против несогласных с насильственной сменой власти жителей Донбасса продолжается до сих пор, ее жертвами стали более 11 тыс. человек, подсчитали в ООН.

Украина подписала минские соглашения по мирному урегулированию в Донбассе. Эти соглашения одобрены Советом безопасности ООН, однако украинские власти не спешат их выполнять.

В частности, Верховная Рада до сих пор не приняла закон об амнистии для ополченцев Донецка и Луганска, а также закон о выборах на территории Донецкой и Луганской народных республик. Киев также отказывается от прямых переговоров с ДНР и ЛНР.

«Украина полностью саботирует те соглашения, которые ранее были достигнуты. Украина попросту отказывается их соблюдать» — отмечал представитель ЛНР Андрей Марочко.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время неоднократно заявлял, что Минские соглашения «еле живы» и требовал их пересмотра.

Также Зеленский заявлял о необходимости переноса переговорной площадки из Минска в «европейскую страну» и ввода США в «Нормандский формат», против чего выступают другие его представители — ФРГ, Россия и Франция.