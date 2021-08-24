США могут устроить маленькую победоносную войну руками украинцев, например, в Донбассе, чтобы скрасить очень плохое впечатление от своего панического бегства из Афганистана. Об этом рассказал глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами © Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что не верит в здравомыслие американского руководства, поэтому любые, даже весьма нелогичные, авантюристические, нерациональные решения в голову им могут взбрести.

«Тем более, что у нас в стране будут выборы, а в этих выборах будет участвовать Донбасс, граждане России, живущие на Донбассе. А это прекрасный повод испортить наши выборы, как раз под них организовать серьезную вооруженную провокацию», — указал Бородай.

Что касается лично президента Украины Владимира Зеленского, идея с войной, победоносной или нет, для него является хоть каким-то выходом. Поэтому логично было бы предположить, что усиление обострения становится снова возможным, заключил собеседник издания.

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