Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт подчеркнул, что не верит в здравомыслие американского руководства, поэтому любые, даже весьма нелогичные, авантюристические, нерациональные решения в голову им могут взбрести.
«Тем более, что у нас в стране будут выборы, а в этих выборах будет участвовать Донбасс, граждане России, живущие на Донбассе. А это прекрасный повод испортить наши выборы, как раз под них организовать серьезную вооруженную провокацию», — указал Бородай.
Что касается лично президента Украины Владимира Зеленского, идея с войной, победоносной или нет, для него является хоть каким-то выходом. Поэтому логично было бы предположить, что усиление обострения становится снова возможным, заключил собеседник издания.
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