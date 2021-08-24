Первые последствия дестабилизации в Афганистане почувствуют на себе страны Средней Азии. Там сильно испортится жизнь. Особенно в Узбекистане и Таджикистане, куда ринутся беженцы-узбеки. Об этом рассказал журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

Антон Розенвайн: кто он © kp.ru

«Закрывают, вот, в Ташкенте единственный в Средней Азии буддистский центр. Якобы под строительство ветки метро. Но мы же понимаем, что подобные акции есть прокачка правого мускула. И пришедшие из ниоткуда бабаи — идеальная для вербовки в фундаменталистские и националистические движущиеся среды», — указал Розенвайн.

А ухудшение ситуации в Средней Азии косвенно бьёт по РФ. Именно туда хлынут миграционные потоки из Средней Азии, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.