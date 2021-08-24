Эксперт уточнил, что беженцы — это не менее радикальная публика, нежели представители запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан», и если Таджикистан рискует погрузиться, как в 90-е, в гражданскую войну, то события в Узбекистане могут пойти по совсем причудливым сценариям.
«Закрывают, вот, в Ташкенте единственный в Средней Азии буддистский центр. Якобы под строительство ветки метро. Но мы же понимаем, что подобные акции есть прокачка правого мускула. И пришедшие из ниоткуда бабаи — идеальная для вербовки в фундаменталистские и националистические движущиеся среды», — указал Розенвайн.
А ухудшение ситуации в Средней Азии косвенно бьёт по РФ. Именно туда хлынут миграционные потоки из Средней Азии, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.