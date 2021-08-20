Исламское подполье стран Средней Азии в основном в российской глубинке. Среднеазиатские страны лучше понимают эту угрозу, чётче в ней ориентируется, а потому наиболее опасный элемент выдавливается в РФ, считает журналист Антон Розенвайн

- Антон, стоит ли Европе снова ждать сотни тысяч новых эмигрантов из Афганистане после установление власти талибов, как это было несколько лет назад, когда началась гражданская война в Сирии? Кто примет первый удар — опять Германия и Франция? Если да, то как это отразится на внутриполитических раскладах в ведущих западных странах?

— Первый удар примут страны Средней Азии. Там сильно испортится жизнь. Особенно в Узбекистане и Таджикистане, куда ринутся беженцы-узбеки. И тут важно понимать, что беженцы — это не менее радикальная публика, нежели талибы. Просто не пуштунской национальности эти люди. И если Таджикистан рискует погрузиться, как в 90-е, в гражданскую войну, то события в Узбекистане могут пойти по совсем причудливым сценариям.

Закрывают, вот, в Ташкенте единственный в Средней Азии буддистский центр. Якобы под строительство ветки метро. Но мы же понимаем, что подобные акции есть прокачка правого мускула. И пришедшие из ниоткуда бабаи — идеальная для вербовки в фундаменталистские и националистические движущиеся среды. А ухудшение ситуации в Средней Азии косвенно бьёт по РФ. Именно туда хлынут миграционные потоки из Средней Азии.

- Ждут ли Украину потоки афганских беженцев? Не будем забывать, что в свое время в Киеве осели родители Мустафы Найема (его папа был заместителем министра образования при Наджибулле) после того, как СССР вывел из Афганистана свои войска.

— Мустафа Найем и его брат Маси Найем — это товар штучный. Как Дарья Митина (историк, секретарь Объединенной Коммунистической партии России; внучка премьер-министра Афганистана с 1963 по 1965 годы Мухаммеда Юсуфа; ее отец, основатель афганского телевидения Касем Искандер Ибрагим Мoхаммед Юсуфзай, в 1996 году после пыток был повешен талибами в Кабуле. — Прим. ред.), только помельче. Теперь такие если и уезжают куда, то сразу в США.

Ибо нынешнее правительство, сиречь союз бывших маджахедов и коммунистов, на Гарвард внукам наворовали. В Украину они не поедут. Главное направление потоков беженцев — Узбекистан и Таджикистан.

- Как на ситуации в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и Казахстане отразится приход талибов к власти? Насколько там сильно исламское подполье? Может ли в этих странах начаться гражданская война между правительственными силами и местными исламистами?

— Исламское подполье стран Средней Азии в основном в российской глубинке. Среднеазиатские страны лучше понимают эту угрозу, чётче в ней ориентируется, а потому наиболее опасный элемент выдавливается в РФ.

Хотя, разумеется, были всякие казусы. Вроде начальника ОМОН Таджикистана Гилмурода Халимова, ушедшего в отпуск, но улетевшего возглавлять Минобороны ИГ. Но да, опять таки, беженцы из Афганистана — это не только исламизм, но и национализм, который не менее деструктивен. А ещё бандитизм и контрабанда — наркотики, оружие, кэш.

- Многие эксперты, как на Украине, так и в России, в бегстве американцев из Афганистана и в последующем падении местного марионеточного режима усмотрели возможную аналогию с Украиной: уйдет Америка — падет режим, вектор которого задал евромайдан. Может такое произойти?

— Если смотреть на события как на игру с оловянными солдатиками, все выглядит именно так: медведь пришёл, медведь ушёл. Ну, и как в упомянутой игре принято — между приходом и уходом следует дёрнуть. Под какой-нибудь "просит" и "будьмо-гей". На самом же деле, чтобы вернуться, как «Талибан», нужно быть «Талибаном».

То есть низовым движением, начинающимся на уровне махали (то есть райончика), объединяющим все слои общества на основе идеологии. Плохая она, идеология эта, или хорошая (опять-таки на наш взгляд) — это дело десятое.

Такое движение легко рассредоточить, но невозможно победить. Воевать с ним — это как воевать с паром. Талибы не вернулись. Они никуда не уходили. Потому и пересидели американцев.

- Усилится ли роль Китая в этом регионе, памятуя о том, что талибы находятся под Пакистаном, а Пакистан под Ираном?

— Вопрос в том, смогут ли талибы стабилизировать Афганистан. Если да, то вскоре начнётся строительство газопровода из Туркменистана в Индию. И Китай сможет через Пакистан контролировать вентиль. Это снизит конкуренцию с Индией.