Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Среднеазиатские страны лучше понимают эту угрозу, чётче в ней ориентируется, а потому наиболее опасный элемент выдавливается в РФ, подчеркнул эксперт.
«Хотя, разумеется, были всякие казусы. Вроде начальника ОМОН Таджикистана Гилмурода Халимова, ушедшего в отпуск, но улетевшего возглавлять Минобороны ИГ. Но да, опять таки, беженцы из Афганистана — это не только исламизм, но и национализм, который не менее деструктивен. А ещё бандитизм и контрабанда — наркотики, оружие, кэш», — указал Розенвайн.
Первые последствия дестабилизации в Афганистане почувствуют на себе страны Средней Азии. Там сильно испортится жизнь. Особенно в Узбекистане и Таджикистане, куда ринутся беженцы-узбеки, заключил собеседник издания.
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