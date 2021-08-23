Исламистское подполье стран Средней Азии в основном находится в российской глубинке. Об этом рассказал журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

Антон Розенвайн: кто он © kp.ru

Среднеазиатские страны лучше понимают эту угрозу, чётче в ней ориентируется, а потому наиболее опасный элемент выдавливается в РФ, подчеркнул эксперт.

«Хотя, разумеется, были всякие казусы. Вроде начальника ОМОН Таджикистана Гилмурода Халимова, ушедшего в отпуск, но улетевшего возглавлять Минобороны ИГ. Но да, опять таки, беженцы из Афганистана — это не только исламизм, но и национализм, который не менее деструктивен. А ещё бандитизм и контрабанда — наркотики, оружие, кэш», — указал Розенвайн.

Первые последствия дестабилизации в Афганистане почувствуют на себе страны Средней Азии. Там сильно испортится жизнь. Особенно в Узбекистане и Таджикистане, куда ринутся беженцы-узбеки, заключил собеседник издания.

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