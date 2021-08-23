Украине грозит не какая-то там «российская агрессия», а развал экономической системы и невозможность наполнить бюджет, выплатить зарплаты и пенсии. Исходя из того, что мы знаем, там идут разного рода сокращения, и за счет этого Украина еще как-то стоит на ногах. Об этом рассказал политолог и экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Ко всему этому добавляются и языковые законы, которые стали сильным раздражителем. Украинское население мало интересуется политикой, оно живет своей жизнью, но эти законы она воспринимает как вмешательство государства в жизнь простых людей, когда им указывают, на каком языке им разговаривать, в том числе в тех регионах, где по-украински не говорили никогда. Те, кто поумнее, предлагали смягчить или убрать этот раздражитель, но это конфликт с националистами, и на это никто не пойдет», — указал Зубец.

Исходя из этого, в этом осенне-зимнем сезоне можно ожидать если не народного восстания, то большие проблемы для режима Владимира Зеленского, и для того чтобы справиться с этими вызовами, ему понадобится внешняя поддержка, заключил собеседник издания.

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